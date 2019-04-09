Законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети поможет в борьбе с запрещенными в РФ ресурсами, в том числе мессенджером Telegram, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Поскольку закон о суверенном Рунете предполагает предупреждение распространения запрещенной информации в РФ, очевидно, что одним из элементов этого предупреждения будет борьба в том числе с запрещенными ресурсами, среди которых и тот, о котором вы спросили», — цитирует ТАСС главу ведомства.