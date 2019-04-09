Кредит Европа Банк запустил акцию по карте Card Plus «Увеличь свой cash back».

Теперь при увеличении стоимости покупок в апреле на 3 тыс. рублей по сравнению с суммой покупок в марте 2019 года держателю карты будет возвращаться еще 1% от суммы покупок в дополнение к стандартному кешбэку. Если же стоимость покупок превысит мартовскую на 30 тыс. рублей, то дополнительный возврат составит 2% от суммы покупок. Вознаграждение суммируется с кешбэком по программе лояльности «Вернем процент от покупок по карте Card Plus». Максимальный размер вознаграждения составляет 8 тыс. рублей. Акция действует до 30 апреля 2019 года.



В Кредит Европа Банке напоминают, что с картой Card Plus World Mastercard его клиентам в рамках программы лояльности доступно 5% кешбэка за покупки в категориях «кафе и рестораны», «АЗС» и 1% за покупки в остальных категориях. Также можно получать дополнительный кешбэк в размере до 20% при покупках у партнеров. На остаток по счету карты ежемесячно начисляются проценты, в апреле ставка составляет 5,8% годовых.