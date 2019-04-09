Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам покупать акции ПАО «Газпром нефть», указывая на рост финансовых показателей компании и низкую оценку.

По итогам прошлого года выручка нефтяной компании увеличилась на 24,2% до 2,5 трлн рублей. При этом добыча углеводородов по сравнению с предыдущим годом выросла на 3,5%, а объем переработки на НПЗ «Газпром нефти» и совместных предприятий увеличился на 7%.

Аналитик инвесткомпании Алексей Калачев отмечает, что по сравнению с другими крупнейшими нефтегазовыми компаниями «Газпром нефть» в меньшей степени зависит от экспорта. Более 40% ее выручки обеспечивается продажами нефтепродуктов на внутреннем рынке, в то время как экспорт сырой нефти приносит ей 22,2% выручки, а экспорт нефтепродуктов — 13,3%. Еще один позитивный фактор — «комфортный размер чистого долга», отмечается в исследовании аналитиков ГК «Финам».

Несмотря на значительный рост капитализации в прошлом году на фоне дорожающей нефти, по основным мультипликаторам в сравнении с сопоставимыми зарубежными нефтегазовыми компаниями «Газпром нефть» выглядит недооцененной.