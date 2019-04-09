Международный валютный фонд прогнозирует уровень инфляции в Венесуэле в 2019 и 2020 годах на уровне 10 млн процентов, говорится в новом прогнозно-аналитическом докладе фонда по состоянию и ближайшим перспективам мировой экономики.

Как сообщает ТАСС, в 2018 году, по оценкам экспертов, рост потребительских цен в республике составил 929 789,5%, что является самым высоким показателем инфляции в мире.

Кроме того, МВФ ожидает значительного экономического спада в Венесуэле в 2019 году — на 25%, а в 2020 году — на 10%. В прошлом году ВВП страны упал на 18%. Рост безработицы в Венесуэле прогнозируется на уровне 44,3% в нынешнем году и 47,9% — в следующем. В прошлом году данный показатель составил 35%.

При этом, как отмечается в докладе Всемирного банка, экономическая ситуация в Венесуэле в текущем году продолжит стремительно ухудшаться, а ее ВВП сократится на 25%. По данным комитета по финансам венесуэльской Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), инфляция в стране по итогам 2018 года составила порядка 1,7 млн процентов.