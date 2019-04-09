Международный валютный фонд (МВФ) повысил оценку роста ВВП России в минувшем году до 2,3% с 1,7%. Об этом говорится в новом прогнозно-аналитическом докладе фонда, представленном во вторник в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.



При этом МВФ оставил без изменения прогноз по темпам развития российской экономики в 2019 году — 1,6% — и в 2020 году — 1,7%.

Специалисты фонда внесли рубль в список валют, которые «за прошедшие месяцы испытали жесткое давление».

Экономисты считают, что «в России в среднесрочной перспективе необходима дальнейшая бюджетная консолидация для обеспечения устойчивости» экономики. «Недавний пересмотр бюджетного правила в России обеспечил проциклический бюджетный стимул и может ослабить уровень доверия к [экономической] политике», — полагают авторы доклада.



Как отмечает МВФ, Банк России поднял ключевую ставку после «более высокого инфляционного давления во второй половине 2018 года». «При условии что инфляция не вырастет, есть возможность оказать монетарную поддержку в случае ослабления активности в ближайшей перспективе, — считают в фонде. — Опираясь на усилия по укреплению финансовой стабильности (включая закрытие слабых банков и реформы системы урегулирования), структура и управление банковской системой должны быть направлены на повышение эффективности операций по кредитованию».

Эксперты полагают, что дальнейшие усилия по обеспечению более эффективного управления и защите имущественных прав, реформированию рынка труда, инвестированию в инфраструктуру «будут стимулировать частные инвестиции и рост производительности», а также помогут России приблизиться к уровню доходов передовых экономик.

По мнению специалистов организации, инфляция в России в 2018 году достигла 2,9%. Согласно новому докладу, МВФ ожидает в РФ роста потребительских цен в 2019 году на 5%, а в 2020 году — на 4,5%. Речь идет об оценках по методике МВФ — в среднем за год, а не «декабрь к декабрю», как принято в РФ.



В прошлом апреле фонд прогнозировал инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 2,8%, а в 2019 году — на 3,7%.

Уровень инфляции в странах с формирующимся рынком и развивающихся государствах, полагают авторы доклада, достигнет в этом году 4,9% по сравнению с 4,8% в 2018 году. На этот показатель повлияло, в частности, «временное повышение инфляции потребительских цен из-за более высокой ставки налога на добавленную стоимость в России».

Безработица, как отмечается в новом докладе, достигла в России в прошлом году 4,8% и, по прогнозам экономистов фонда, не изменится в этом году. В 2020 году показатель понизится до 4,7%.