Конференция Russian Tech Week 2019 пройдет в Москве 22—24 мая. Мероприятие состоится по адресу: технопарк «Сколково», Большой бульвар, 42, корп. 1.

На нем выступят более 100 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса и продемонстрируют реальные кейсы. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.

Ключевые темы:

  • Нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение на службе у бизнеса.
  • Передовые технологии в финансовой индустрии.
  • Виртуальная и дополненная реальность.
  • Инновационные технологии для HR.
  • Передовые технологии маркетинга.
  • Аналитические инструменты для бизнеса. Новые подходы к управлению для руководителей разного уровня.
  • Решения для бизнеса с помощью блокчейн-технологий.
  • Инвестиционный саммит: как инвестировать, куда, как выбирать проекты для инвестирования, какие есть подводные камни.
  • Актуальное законодательство и нормативная практика в области IT-технологий в России и мире.

Среди спикеров:

  • сооснователь и генеральный директор QIWI Борис Ким;
  • руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка Алексей Кудачкин;
  • старший вице-президент, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных банка «Уралсиб» Юрий Сирота;
  • директор по маркетингу компании «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин;
  • директор по маркетингу компании «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте и по телефону: 8 (499) 348-20-04.