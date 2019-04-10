Конференция Russian Tech Week 2019 пройдет в Москве 22—24 мая. Мероприятие состоится по адресу: технопарк «Сколково», Большой бульвар, 42, корп. 1.
На нем выступят более 100 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса и продемонстрируют реальные кейсы. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.
Ключевые темы:
- Нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение на службе у бизнеса.
- Передовые технологии в финансовой индустрии.
- Виртуальная и дополненная реальность.
- Инновационные технологии для HR.
- Передовые технологии маркетинга.
- Аналитические инструменты для бизнеса. Новые подходы к управлению для руководителей разного уровня.
- Решения для бизнеса с помощью блокчейн-технологий.
- Инвестиционный саммит: как инвестировать, куда, как выбирать проекты для инвестирования, какие есть подводные камни.
- Актуальное законодательство и нормативная практика в области IT-технологий в России и мире.
Среди спикеров:
- сооснователь и генеральный директор QIWI Борис Ким;
- руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка Алексей Кудачкин;
- старший вице-президент, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных банка «Уралсиб» Юрий Сирота;
- директор по маркетингу компании «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин;
- директор по маркетингу компании «БКС Брокер» Елена Преподобная.
Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте и по телефону: 8 (499) 348-20-04.