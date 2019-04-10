Конференция Russian Tech Week 2019 пройдет в Москве 22—24 мая. Мероприятие состоится по адресу: технопарк «Сколково», Большой бульвар, 42, корп. 1.

На нем выступят более 100 спикеров, которые расскажут об инновационных технологиях для решения задач бизнеса и продемонстрируют реальные кейсы. Участники конференции встретятся с ведущими экспертами, познакомятся с основателями стартап-проектов и потенциальными инвесторами.

Ключевые темы:



Нейросети, искусственный интеллект и машинное обучение на службе у бизнеса.

Передовые технологии в финансовой индустрии.

Виртуальная и дополненная реальность.

Инновационные технологии для HR.

Передовые технологии маркетинга.

Аналитические инструменты для бизнеса. Новые подходы к управлению для руководителей разного уровня.

Решения для бизнеса с помощью блокчейн-технологий.

Инвестиционный саммит: как инвестировать, куда, как выбирать проекты для инвестирования, какие есть подводные камни.

Актуальное законодательство и нормативная практика в области IT-технологий в России и мире.

Среди спикеров:



сооснователь и генеральный директор QIWI Борис Ким;

руководитель продукта департамента информационно-технологических инноваций Газпромбанка Алексей Кудачкин;

старший вице-президент, руководитель департамента искусственного интеллекта и анализа данных банка «Уралсиб» Юрий Сирота;

директор по маркетингу компании «АльфаСтрахование» Егор Сафрыгин;

директор по маркетингу компании «БКС Брокер» Елена Преподобная.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте и по телефону: 8 (499) 348-20-04.

