Будущее России не связано с санкциями, а зависит прежде всего от того, смогут ли россияне проявить свой креатив и эффективно использовать внутренние ресурсы экономики. Так президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о том, насколько долго будут сохраняться антироссийские санкции и каково будущее России.



«Будущее России не зависит от санкций», — сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума.



«Будущее России зависит только от нас, от того, насколько мы сможем эффективно преобразовывать свою политическую систему, насколько она будет демократичной, насколько она будет выталкивать на поверхность все самые здоровые силы общества, креативную энергию наших граждан. Насколько мы сможем эффективно все это использовать, насколько эффективно мы сможем использовать внутренние ресурсы российской экономики», — пояснил президент.

Глава государства напомнил, что в минувшем году в импортозамещение было вложено около 600 млрд рублей. «Это все эффективно работает. У нас замечательная наука, образование», — заявил он, подчеркнув, что все это следует «поддерживать в надлежащем состоянии и двигать вперед». «Я уверен, что у нас это получится, в том числе при реализации национальных проектов», — добавил Путин.



По словам президента, санкции сегодня используются не как инструмент геополитики, а как элемент конкурентной борьбы. В качестве примера он привел «Северный поток — 2». Как отметил Путин, американцы с ним борются, хотя он «явно выгоден» для европейцев.

