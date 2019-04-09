Доля россиян, имеющих сбережения в иностранной валюте, за два года (с 2017 по 2019 год) сократилась на 6 процентных пунктов — с 13% до 7%. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ в январе 2019 года.

Согласно опросу, сбережения в валюте чаще имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга (13%), молодые люди в возрасте до 30 лет (13%), люди с высшим образованием (12%) и имеющие постоянную занятость (10%). Реже сбережения в валюте есть у сельских жителей (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%).



При этом на 20 п. п. выросла доля россиян, уверенных, что доллар в дальнейшем будет расти по отношению к рублю. В 2017 году такого мнения придерживались 33% россиян, в январе 2019-го — 53%. Доля тех, кто считает, что курс американской валюты к рублю будет снижаться или останется неизменным, уменьшилась за два года на 14 п. п. (с 44% в 2017-м до 30% в 2019-м).

Роста курса доллара больше других ожидают жители российских столиц (71%), а также молодые люди в возрасте до 30 лет (60%). О стабильности рубля в будущем чаще говорят те, у кого есть высшее образование (25%), а также люди рабочих профессий (30%).

В опросе НАФИ участвовали 1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах 42 регионов России. Возраст респондентов — 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

