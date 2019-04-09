Власти не планируют менять методологию оценки бедности, сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на XX Апрельской конференции НИУ ВШЭ.



«Мы не предполагаем ничего менять методологически, будет неправильно, если мы начнем что-то «подкручивать». Мы не будем этого делать», — заявил Топилин.

В частности, он указал, что уровень бедности был бы ниже, если бы при расчете показателей учитывались натуральные выплаты.

Минтруд: численность населения за чертой бедности может сократиться вдвое до конца 2024 года У экспертов расчеты Минтруда вызывают вопросы.

«Резкое снижение численности населения за чертой бедности произошло, когда прошла монетизация льгот. Сейчас во многих регионах есть еще натуральные выплаты. Если посчитать натуральные выплаты и добавить их в доходы, то уровень населения за пределом прожиточного минимума снизился бы с 13,2% до 10,5%», — отметил он.

Топилин напомнил, что перед правительством поставлена задача сократить в два раза уровень бедности.