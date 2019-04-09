Объем пошлин, уплаченных за интернет-покупки за I квартал 2019 года, в три раза превысил показатели аналогичного периода прошлого года и составил 200 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в кулуарах Арктического форума.



«Цифры пока небольшие, но рост есть. Можно относительно сказать, что примерно в три раза больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Это то, что касается и Почты России, и экспресс-перевозчиков», — сказал Давыдов.

По его словам, средняя стоимость по основному объему покупок составляет менее 200 евро.

Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года был снижен с 1 000 евро до 500. Со следующего года порог опустится до 200 евро. При этом с 2020 года ставка пошлины снижается с 30% до 15% от таможенной стоимости. Стоимость покупок суммируется в течение месяца, а вес беспошлинного товара за этот период не должен превышать 31 кг.