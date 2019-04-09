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• Рубль в марте укрепился в номинальном и реальном выражении, свидетельствуют данные Банка России. Средний номинальный курс доллара в прошлом месяце составил 65,14 рубля (в феврале — 65,86 рубля), средний номинальный курс евро равнялся 73,75 рубля (74,78 рубля месяцем ранее). В реальном выражении рубль укрепился в марте по сравнению с февралем этого года на 1% к доллару и на 1,3% к евро, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 4% к доллару и на 5,2% к евро. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в марте по сравнению с февралем на 1%, а по сравнению с декабрем 2018-го — на 3,6%.

• Уровень бедности среди российских предпенсионеров может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% в 2028 году из-за повышения пенсионного возраста, говорится в исследовании РАНХиГС. Люди еще не достигнут границ «нового» пенсионного возраста, но при этом могут остаться без работы. Доля предпенсионеров составляет 6—7% населения, поэтому общую тенденцию к снижению бедности они не поменяют, отмечается в материалах РАНХиГС. А в целом повышение пенсионного возраста в совокупности с ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% положительно повлияет на уменьшение количества населения с доходами ниже прожиточного минимума. К 2028 году доля малоимущих снизится с нынешних 13,1% до 11,9% в умеренном сценарии и до 9,8% — в оптимистичном.



• Россияне не видят перспектив роста своих доходов, заявил глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. «Мы не можем не признать, что у российского населения пять лет подряд падают доходы. Реальные денежные доходы упали уже на 20% по сравнению с октябрем 2014-го. Глухое недовольство людей накапливается с ощущением того, что не видно перспективы — почему у твоей семьи могут качественно вырасти доходы», — сказал он на Апрельской конференции ВШЭ. Задорнов также привел данные МВФ о том, что по итогам 2018 года Россия опустилась на 22-е место среди 30 крупнейших экономик по ВВП на душу населения. «У людей появляется ощущение, что по уровню доходов и возможностей мы отстаем от целого ряда развивающихся регионов», — констатировал он.

• Президент РФ Владимир Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов. О создании таких паспортов говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности до 2025 года», подписанном в марте. В документе есть два положения, которые касаются появления в России генетических паспортов: во-первых, для мониторинга химических и биологических рисков необходимо «осуществление генетической паспортизации населения с учетом правовых основ защиты данных о персональном геноме человека и формирование генетического профиля населения»; во-вторых, предполагается создание «условий для проведения генетической паспортизации населения, развития технологий скрининга генофондов человека, животных и растений».