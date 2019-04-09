Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Соверен Банке, 8 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении его топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в общем размере 484,198 млн рублей. Об этом сообщили в АСВ во вторник, 9 апреля.

Ответчиками по иску указаны Юлия Волкова, Елена Вострикова, Александр Землянский, Владимир Пашин, Анатолий Родионов, Григорий Саакян, Камо Саакян и Павел Тё.

Напомним, Григорий Саакян, Павел Тё, Анатолий Родионов, Камо Саакян, Александр Землянский были членами совета директоров банка (Григорий Саакян его возглавлял). Владимир Пашин являлся исполняющим обязанности председателя правления, в которое также входили Александр Землянский и Елена Вострикова. Братья Саакяны и Землянский входили в число бенефициарных владельцев банка.

Как указывают в АСВ, в ходе проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что в период с 1 декабря 2015 года по дату отзыва его лицензии (8 апреля 2016-го) контролирующими лицами были совершены действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов компаниям и гражданам. Кроме того, руководителем кредитной организации не принимались предусмотренные законом меры по предупреждению ее банкротства.



Указанные действия и бездействие контролирующих лиц сделали невозможным удовлетворение требований кредиторов в полном объеме, заключают в АСВ.