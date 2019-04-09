Министерство экономического развития повысило прогноз по обменному курсу рубля в 2019 году до 65,1 рубля за доллар с 66 рублей. Об этом говорится в обзоре «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019—2024 годы».

«В течение года в пользу укрепления рубля будут играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро», — отмечается в документе.

Минэкономразвития ожидает сокращения оттока капитала по финансовому счету в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Вместе с тем в ведомстве указывают, что в I квартале текущего года курс рубля к доллару оказался несколько слабее, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 рубля за доллара фактически против ожидаемых 64,2).

«Ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами ослабления курса рубля», — говорится в обзоре.

