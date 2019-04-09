Клиентам банка «Зенит» доступны новые интернет-банк и мобильное приложение «Зенит Онлайн 2.0». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Главные нововведения — расширенный функционал дистанционных сервисов и современный пользовательский интерфейс: теперь пользователи могут быстрее совершать операции и получать необходимую информацию, а также открывать банковские продукты дистанционно», — говорится в сообщении банка.

Для регистрации в системе клиентам теперь не нужно предварительно звонить в контакт-центр, достаточно ввести номер карты или данные паспорта. Теперь система позволяет установить и сменить ПИН-код карты. Также в «Зенит Онлайн 2.0» можно подключать СМС-информирование.

Владельцы смартфонов Apple, поддерживающих Face ID, смогут авторизоваться в мобильном приложении с помощью этой функции. Банк планирует внедрить аналогичную технологию и для других моделей смартфонов.