Сотовый оператор «МТС» подал развернутый иск против Туркмении в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС), говорится в сообщении компании.

«Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в 1,5 миллиарда долларов. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», — говорится в сообщении.

МТС в конце сентября 2017 года сообщили о вынужденной приостановке предоставления услуг связи в Туркмении в связи с действиями государственной компании электросвязи «Туркментелеком», заключающимися в отключении услуг международной, междугородней и зоновой связи и услуг доступа в Интернет.

В июле 2018 года компания обратилась с иском против Туркмении в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) при Всемирном банке. Сумма иска тогда была указана в размере 750 млн долларов.