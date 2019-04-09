Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время пленарного заседания Международного арктического форума в Санкт-Петербурге не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».



«Сколько всего вложили в прошлом году в импортозамещение?» — спросил Путин, обращаясь к Орешкину. Министр не смог ответить.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит», — сказал Путин, отметив, что Россия вложила в это направление в прошлом году несколько сотен миллиардов рублей.