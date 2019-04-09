Первомайский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы кредитной организации по делу о хищении более 1,1 млн рублей со счетов пожилой женщины. Суд признал подсудимую виновной и отправил в колонию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



«В суде установлено, что в начале 2018 года фигурантка уголовного дела, исполняя обязанности кассира в одном из отделений банка в Омске, закрыла счет клиентки, якобы действуя по ее воле. Часть денежных средств злоумышленница перевела на другой счет пожилой женщины, а часть сняла и похитила», — говорится в сообщении ведомства.

Хищение было установлено после обращения потерпевшей в службу безопасности банка с заявлением о пропаже денежных средств в размере 1,1 млн рублей, которые она откладывала с заработной платы и пенсии на протяжении нескольких десятилетий.

Кредитная организация возместила пострадавшей причиненный материальный ущерб в полном объеме, после чего предъявила к своему бывшему работнику гражданский иск о взыскании похищенной суммы денежных средств.

Вину в совершении преступления фигурантка дела не признала. Вместе с тем государственный обвинитель представил суду исчерпывающие доказательства, послужившие основанием для привлечения виновной к ответственности.

Экс-сотрудница банка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей. Также в соответствии с приговором на нее возложена обязанность по возврату похищенных средств.