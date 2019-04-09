В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя правления Мираф-Банка, обвиняемого в фальсификации финансовых документов. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Ведомство не называет имени фигуранта. Уточним, что правление банка возглавлял Алексей Варлашкин.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации»)», — уточняет ведомство.

Как полагает следствие, председатель правления банка с 23 декабря 2015 года по 20 января 2016 года ежедневно представлял в отделение по Омской области Сибирского Главного управления Банка России недостоверную отчетность. Из документов исключались сведения о наличии неисполненных обязательств перед клиентами на сумму 88,7 млн рублей. При этом банкир знал, что Мираф-Банк не сможет удовлетворить требования всех кредиторов. Он желал скрыть эти обстоятельства, так как они являются основанием для отзыва лицензии банка.

АСВ требует с бывшего предправления Мираф-Банка и еще десяти лиц 3,7 млрд рублей АСВ установило действия экс-руководства банка, в результате которых произошло ухудшение его финансового положения.

Мираф-Банк лишился лицензии 21 января 2016 года, в конце февраля был признан банкротом. Отрицательная разница между его активами и обязательствами превысила 1,5 млрд рублей.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.