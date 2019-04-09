Россия не является сторонником неконтролируемого роста цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума.

«Мы не выступаем сторонниками неконтролируемого роста цен [на нефть]», — отметил он. «Нас вполне устраивают сегодняшние цены», — добавил президент.

Путин пояснил, что экономика России в значительной степени связана не с нефтью и газом, а с промышленным производством. И предприятия могут пострадать от непомерного роста цен на нефть как потребители нефтепродуктов.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с заявлением Минэнерго РФ о том, что нынешний уровень цен на нефть устраивает Москву, Путин сказал с улыбкой: «Я думаю, что Минэнерго России должно быть согласно с моим мнением». По его словам, правительство РФ и глава государства находятся в постоянном контакте в том числе при обсуждении этого вопроса, обсуждая повестку дня коллегиально и исходя из интересов экономики страны.

Путин также заявил, что Москва готова к дальнейшему сотрудничеству с ОПЕК по действиям на рынке нефти.

«Мы договорились [с ОПЕК] о том, что если потребуются наши усилия объединенные, то мы во второй половине года еще соберемся и подискутируем, — отметил глава государства. — Во всяком случае, мы готовы сотрудничать и дальше с ОПЕК в выработке общих решений — я бы так аккуратно сказал».

«Будет ли это сокращение [добычи], будет ли это просто остановка на том уровне добычи, который есть, — сейчас я не готов сказать», — добавил он. Путин отметил, что у российских компаний есть планы по развитию новых месторождений и что есть понимание, «что добыча не должна останавливаться, должны идти инвестиции в отрасль». «Поэтому это будут сбалансированные решения», — заверил он.

Путин сообщил, что Москва продолжит взаимодействие с ОПЕК.