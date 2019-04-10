Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков, возглавляющий с начала апреля геологоразведочный госхолдинг «Росгеология», начинает менять руководство холдинга. Пока новая команда состоит из шести советников, один из которых, также экс-менеджер ВЭБа Дмитрий Курдюков, вскоре может занять должность первого замгендиректора компании по финансам, сообщает «Коммерсант» .

В последние шесть лет финансами «Росгеологии» в ранге заместителя гендиректора руководила Ирина Силина, перешедшая туда из ГМК «Норильский никель» вслед за предыдущим главой холдинга Романом Пановым. Она может временно продолжить работу, перейдя в подчинение Дмитрию Курдюкову.

Позицию первого заместителя гендиректора «Росгеологии» сейчас занимает однокурсник Романа Панова Сергей Сучков, который после отставки своего руководителя был назначен врио главы компании.

Сергей Горьков пришел в «Росгеологии» из Минэкономики, а туда в 2018 году — с поста председателя ВЭБа. Там же работал и Дмитрий Курдюков. Он пришел в ВЭБ в 2017 году и курировал бизнес-блок в должности первого зампреда.

Глава совета директоров TopContact Артур Шамилов отмечает, что Дмитрий Курдюков — опытный менеджер. Он решал большие задачи и в ВЭБе, и в Сбербанке, в частности в сфере трансформации, говорит он, а «теперь, очевидно, будет участвовать в реформе «Росгеологии». Ряд источников издания полагают, что Сергей Горьков пришел в холдинг с целью «преобразовать его в госкорпорацию».