Венесуэла из своих хранилищ вывозит очередную партию золота для продажи за границу. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.

По данным издания, объем готовящейся к вывозу за границу партии золота составил 8 тонн.

По словам источника агентства, резервы золота Центрального банка Венесуэлы с начала текущего 2019 года сократились на 30 тонн.

Собеседник ответил, что если такой темп вывоза золота сохранится, то запасы драгоценного металла к концу года почти исчезнут.