Сервис такси Uber намерен провести первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму около 10 млрд долларов, сообщило агентство Reuter со ссылкой на источники.

«Uber Technologies Inc. решило разместить акции в ходе IPO на сумму около 10 миллиардов долларов», — пишет агентство.

По словам источников, заявка на IPO будет подана уже в 11 апреля, а торги ценными бумагами на фондовой бирже Нью-Йорка (NYSE) могут начаться в мае.

В Uber надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в 90—100 млрд долларов, добавляют источники.