В 2019 году на нацпроекты из бюджета должно быть потрачено 1,7 трлн рублей

В Минэкономики ждут роста экономики России в августе на фоне первых результатов нацпроектов. Основанием для этого служат оценки ведомством ежемесячной динамики ВВП в январе — феврале — она лучше ожиданий, сообщает «Коммерсант» .

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, замедление роста в I квартале, скорее всего, не было настолько существенным, есть сигналы к тому, что ситуация в экономике достаточно устойчиво развивается. При этом в ИЭП им. Е. Гайдара отмечают, что спрос на продукцию промышленности не растет, а инвестпланы ухудшались весь I квартал. В ЦМАКП не видят и однозначного улучшения ситуации в промышленности, указывая на волатильность PMI.

В 2019 году на нацпроекты из бюджета должно быть потрачено 1,7 трлн рублей. По состоянию на 1 апреля, по данным издания, на них уже потрачено 13% этой суммы. Среди нацпроектов прямое «стимулирующие воздействие», по мнению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, оказывают финансирование модернизации магистральной инфраструктуры, дорог, цифровизации экономики, повышения производительности труда и проекта «Малый и средний бизнес», но их кассовое исполнение пока минимально. Мультипликативного эффекта для экономики от этих проектов чиновники не оценивали. Кроме того, хотя прогноз роста инвестиций в 2019 году Минэкономики не пересматривало (3,1%), на 2020–2024 годы он понижен на 0,7 процентного пункта в год.

Предполагается, что софинансировать нацпроекты должен частный бизнес. При этом Антон Силуанов признал, что с РСПП инвестиционные решения принимаются фактически вручную. «Экономический рост — это настроения бизнеса, согласен, что и правоохранительные органы также должны участвовать в реализации целей и задач, поставленных президентом, и создавать необходимые условия и комфорт в работе предпринимателей»,— добавил он.

МЭР может повысить прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году Темпы роста могут быть повышены при пересмотре прогноза в августе.

Вчера Минэкономики опубликовало обновленный среднесрочный прогноз до 2024 года, главные изменения в котором коснулись ослабленного курса рубля в 2019 году и пониженной динамики инвестиций в 2020–2024 годах. Прогноз роста экономики остался прежним — 1,3% в 2019 году и 3,3% в 2024 году. Выводы ведомства Максима Орешкина вчера поддержали первый вице-премьер Антон Силуанов и первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.