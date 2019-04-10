АО «Астерос», которое являлось IT-подрядчиком чемпионата мира (ЧМ) по футболу FIFA 2018 года, подало жалобу на включение в реестр кредиторов долга перед Сбербанком в размере более 2,7 млрд рублей, говорится в определении Девятого арбитражного апелляционного суда.

Компания обжаловала в апелляции определение столичного арбитража от 1 марта.

В январе компании и физические лица направили в суд заявления о включении долга перед ними в размере около 33 млрд рублей в реестр кредиторов «Астероса».

Ранее требования к компании предъявили: АО «Российский Капитал» — 1,91 млрд рублей, ООО «ВТБ Факторинг» — 788,9 млн, ПАО «МТС-Банк» — 353,4 млн, АО «Олимпийский комплекс «Лужники» — 316 млн, КБ «Локо-Банк» — 298,4 млн, ФНС РФ — 107,7 млн и другие.

Столичный арбитраж 12 июля 2018 года ввел в отношении «Астероса» процедуру наблюдения, временным управляющим должника был утвержден Алексей Белокопыт.

Компания «Астерос» занималась разработкой концепции безопасности территории спорткомплекса «Лужники» и созданием «чистой» зоны внутри периметра безопасности объекта. Направления деятельности группы «Астерос»: IТ-инфраструктура, инженерные системы и телекоммуникационные решения, комплексная безопасность, аутсорсинг.