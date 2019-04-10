Сбербанк объявляет о начале открытого тестирования сервиса «Кредитный потенциал». Как поясняется в сообщении финучреждения, новый сервис, доступный в мобильном приложении и веб-версии «Сбербанк Онлайн», позволяет клиенту узнать о максимально возможной именно для него сумме потребительского кредита или о доступном лимите по кредитной карте до подачи кредитной заявки.

В сервисе «Кредитный потенциал» клиент может самостоятельно подобрать любой из предложенных кредитных продуктов в рамках заранее одобренных лимитов. Сервис уже доступен в «Сбербанке Онлайн» для 90% пользователей, а в течение трех месяцев откроется для всех клиентов Сбербанка. На текущий момент сервисом воспользовались уже более 1 млн клиентов, указано в релизе.



Сервис «Кредитный потенциал» разработан в соответствии со «Стратегией развития розничного бизнеса — 2020» Сбербанка, предусматривающей персонализацию сервисов на основании знаний банка о клиентах и расширение возможностей самообслуживания, доступных в «Сбербанке Онлайн».