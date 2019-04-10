В Москве 16 апреля 2019 года пройдет конференция, посвященная клиентскому сервису, – ConfUse 2019.

На мероприятии с докладами об особенностях и трендах работы с клиентами выступят эксперты из компаний OZON.Travel, «Яндекс.Такси», «Авито», Timepad, Brand Analytics, Eset Nod32 и другие.

В том числе на конференции выступит Секретный Спикер.

ConfUse 2019 пройдет по адресу: ул. Охотный Ряд, д. 2, под. 9, эт. 5. Начало конференции и сбор гостей – в 9:00.

Стоимость участия составляет 5 тыс. рублей.

Дополнительную информацию о мероприятии можно получить на сайте .