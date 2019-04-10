Россия стала вторым рынком после Китая, где держатели карт UnionPay могут использовать Huawei Pay

Россельхозбанк запустил сервис Huawei Pay для держателей карт UnionPay. В релизе финучреждения подчеркивается, что РСХБ предложил новый сервис в числе первых банков на российском рынке.

Зарегистрировав действующую карту UnionPay в платежном приложении «Кошелек Huawei», клиенты банка смогут использовать смартфоны Huawei или Honor для оплаты повседневных покупок в торгово-сервисных предприятиях, принимающих бесконтактные банковские карты UnionPay в России и других странах мира. Процесс подключения карты к платежному сервису Huawei Pay занимает несколько минут. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью мобильного устройства РСХБ комиссия не взимается.

«Внедрение сервиса Huawei Pay — это огромный шаг для развития бизнеса UnionPay International в России. До этого момента Huawei Pay был доступен только для держателей карт UnionPay в материковом Китае. Россия стала вторым рынком, где держатели карт UnionPay могут использовать мобильное платежное приложение», — отметил генеральный директор компании UnionPay в России Фань Цзигуан.



В РСХБ напоминают, что в настоящее время в банке внедрены основные аналогичные платежные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и Garmin Pay.

