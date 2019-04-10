Пользователи мобильного банка Сбербанка «Сбербанк Онлайн» столкнулись с очередным сбоем в работе сервиса.

При входе в «Сбербанк Онлайн» не отображаются данные о счетах и картах, а при попытке провести какую-либо операцию появляется сообщение: «Ошибка выполнения запроса, от сервера получено сообщение: во время выполнения операции произошла ошибка».

Ранее проблемы с работой приложения наблюдались 8 апреля.

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В Сбербанке подтвердили перебои в работе мобильной версии.

Также проблемы с приложением отмечали и пользователи Twitter.

В ответ на жалобы в Сбербанке рекомендовали воспользоваться приложением после 13 часов. «Рекомендуем воспользоваться приложением после 13:00 по московскому времени. Приносим извинения за неудобства», — ответили в Сбербанке.

В кредитной организации также сообщили, что проблемы могут возникать и с устройствами самообслуживания.

«В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при входе и проведении операций в «Сбербанк Онлайн» и через устройства самообслуживания банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена… Все операции в отделениях банка проводятся в обычном порядке», — прокомментировали в пресс-службе кредитной организации.