Следственный комитет России просит суд перевести из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении обвиняемого Калви», — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Заседание суда назначено на 11 апреля в 13:00 мск.

СК также просит перевести под домашний арест экс-председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.