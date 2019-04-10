Банк «Левобережный» прошел проверку в Национальной системе платежных карт и был зарегистрирован для участия в Системе быстрых платежей (СБП), оператором и расчетным центром которой является Банк России, следует из сообщения на сайте финучреждения.

«Скоро возможность мгновенных денежных переводов с минимальной комиссией будет доступна всем частным клиентам банка «Левобережный». Доступ к системе будет осуществляться через мобильное приложение банка BL-online со смартфона или планшета, а также через интернет-банк с персонального компьютера. Для совершения быстрого перевода нужно будет выбрать в меню пункт «перевод через СБП», счет, с которого будет произведен платеж, ввести номер мобильного телефона получателя и сумму перевода», — говорится в сообщении.

На первом этапе сервисом можно будет воспользоваться для переводов между физическими лицами. В дальнейшем планируется реализовать возможность переводов по СБП в адрес юридических лиц, в том числе по QR-коду за товары или услуги.