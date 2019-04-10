В конце каждого эпизода Бобренок спрашивает, как ему поступить в той или иной ситуации, а зритель решает

Компания «ОС3» запустила интерактивный мультсериал по финансовой грамотности «Богатый Бобренок». Он рассчитан на детей младшего школьного возраста и позволит им узнать «важные правила финансово грамотного поведения: Бобренок научит детей определять, что такое бюджет, бизнес, какие свойства есть у денег и почему деньги нужно ценить», поясняется в сообщении ОСЗ.

Уже выпущены первые три серии «Богатого Бобренка» : «Семья», «Слова «хочу» и «надо» и «Откуда берутся товары и услуги». В полном цикле — 12 серий, каждая «посвящена одному из ключевых вопросов финансовой грамотности, но реализована в понятной и доступной для детей форме», отмечают создатели проекта.

Они подчеркивают, что «интерактивная составляющая позволит зрителям быть участниками мультсериала». В конце каждого эпизода Бобренок спрашивает, как ему поступить в той или иной ситуации, а зритель решает. «Такой подход разовьет аналитические способности учащихся, понимание важности принятия правильных решений в жизни и ответственности за свой выбор», — полагают авторы. По их задумке, сериал может быть использован в качестве дополнительного материала на уроках финансовой грамотности.



Мультсериал создан по заказу Министерства финансов РФ в ходе реализации совместного проекта России и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».