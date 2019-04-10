Baring Vostok поддержал позицию Следственного комитета России о переводе Майкла Калви и Алексея Кордичева под домашний арест.

Об этом сообщили RNS в пресс-службе фонда.

«Baring Vostok приветствует ходатайства Следственного комитета РФ о переводе Майкла Калви и Алексея Кордичева под домашний арест и надеется, что суд примет их во внимание. Мы также рассчитываем на то, что подобные ходатайства поступят и в отношении их четырех коллег», — отмечается в сообщении Baring Vostok.

В фонде также заявили, что «арест избыточен как мера пресечения по делу, в основе которого лежит исключительно коммерческий спор и который должен рассматриваться в рамках арбитражного права».