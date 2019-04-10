Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Меткомбанка на уровне «ruВВВ-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, качества активов и корпоративного управления, при сильной оценке достаточности капитала и устойчивой ликвидной позиции», — говорится в сообщении.

Удовлетворительная оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на банковском рынке РФ при умеренных позициях в основном регионе присутствия. Деятельность банка в основном сосредоточена в Москве и Свердловской области.

Сильная оценка буфера абсорбции убытков обусловлена высоким уровнем достаточности капитала. Качество активов оценивается как удовлетворительное. Качество портфеля ценных бумаг оценивается как умеренно высокое, но при этом агентство обращает внимание на высокую долю вложений в долевые инструменты. Устойчивая ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности.

Качество корпоративного управления также находится на удовлетворительном уровне. В целом качество корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности банка.

Агентством позитивно оцениваются планы банка по диверсификации бизнеса и доходов за счет продукта электронных банковских гарантий и наращивания розничного кредитования в сегменте кредитных карт.