Создатель блога и YouTube-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, называющая свой проект ироничным каналом о финансах, подала иск о защите чести и достоинства к Тинькофф Банку, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на информацию самой истицы и на текст иска, зарегистрированного Хорошевским районным судом Москвы 9 апреля.

В марте «Адские бабки» выпустили ролик о деятельности Тинькофф Банка: якобы банк по «отработанной схеме» блокирует счета клиентам, ссылаясь на закон о противодействии легализации преступных доходов, и не дает им возможности перевести деньги в другой банк, при этом сотрудники банка якобы предлагают «решить вопрос» за 15—20% средств на счете в виде комиссии за его закрытие.

Через несколько дней после публикации пост «Адских бабок» на «Яндекс.Дзене» был заблокирован по жалобе пресс-службы Тинькофф Банка, а позже, как сообщал газете представитель «Яндекса», был разблокирован благодаря подписанию Баязитовой заявления о своей полной ответственности за размещаемый на сервисе «Дзен» контент и готовности компенсировать «Яндексу» все убытки от претензий к ее постам.

Баязитова отмечает, что из-за жалоб банка в «Яндекс.Дзен» и его комментариев на других платформах (к иску приложены скриншоты комментариев, подобных размещенному под роликом «Адских бабок» на YouTube: «Откровенная ложь и передергивание фактов») ее репутация пострадала, и требует обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть распространенные обвинения, отозвать жалобу на ее блог из «Яндекс.Дзена» и выплатить 0,5 млн рублей компенсации морального вреда.



По словам представителя кредитной организации, не знающего об иске, «Тинькофф» уже разбирал по существу претензии «Адских бабок» в корпоративном блоге: как уточняют «Ведомости», там отмечается, что большинство клиентов успешно проходят проверки банка и в случае подозрений блокируется не сам счет, а дистанционный доступ к нему, а за закрытие счета и вывод денег банк берет лишь прописанную в договоре комиссию.