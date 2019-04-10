В 2018 году четверть интернет-пользователей в России (18 млн) в возрасте от 14 до 54 лет перевели деньги напрямую геймерам, либо покупая у них игровой контент (персонажей, артефакты, объекты и т. д.), либо внося пожертвования (донаты) за просмотр прохождения игр на общую сумму около 11 млрд рублей, говорится в опросе, проведенном сервисом «Яндекс.Кассы» и исследовательской компанией Data Insight. При этом зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории, сообщает РБК .

Согласно полученным данным, каждый геймер платит за игровые объекты и отправляет донаты в среднем по три раза в месяц. Покупки у игроков делают примерно 15 млн человек, а жертвуют им за просмотр игр — около 10 млн. Среди платформ для игр и стриминга самые большие доли у Steam и YouTube — 39% и 38% соответственно, на третьем месте — Twitch с 15%.

При этом пятая часть пользователей не планирует донатить в будущем, а 81% геймеров останавливаться не собирается. Медианный платеж покупателя геймерской продукции — 350 рублей за раз, а продавцы в среднем заработали в 2018 году около 3,8 тыс. рублей на человека.

Исследование проводилось впервые, поэтому сравнительных данных нет. Также в исследование вошли данные только о прямых продажах и переводах между игроками, без учета сведений о покупках у разработчиков и игровых платформ.