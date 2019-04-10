Страны ОПЕК в марте снизили добычу на 534 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 30,02 млн б/с на фоне сильнейшего снижения добычи в Саудовской Аравии и Венесуэле, следует из апрельского отчета организации.



В марте добыча Саудовской Аравии снизилась на 324 тыс. б/с — до 9,8 млн б/с. Также сильное падение добычи было зафиксировано в Венесуэле — на 289 тыс. б/с, до 0,73 млн б/с. При этом сама Венесуэла уведомила ОПЕК о снижении добычи на 472 тыс. б/с в марте — до 0,96 млн б/с.

К октябрю 2018 года, принятому за базовый в соглашении ОПЕК+, 11 стран ОПЕК, участвующих в сделке (Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от сделки), снизили общую добычу на 1,25 барреля в сутки. Их совокупная суточная добыча в марте составила 25,5 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре. По условиям соглашения они должны были снизить добычу на 812 тыс. б/с. Таким образом, в марте обязательства были исполнены на 155%.

Также из отчета следует, что организация понизила оценку роста глобального спроса на нефть на 2019 год до 1,21 млн баррелей в сутки (минус 30 тыс. баррелей) на фоне замедления темпов экономического роста.



Таким образом, спрос на нефть в 2019 году ожидается на уровне 99,9 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК считают, что спрос на топливо, несмотря на грядущий автомобильный сезон, окажется под давлением растущего предложения нефтепродуктов по всему миру — в США, Азии и Европе. Заводы выходят из ремонтов, при этом запасов топлива все еще достаточно. В США ожидается замедление роста спроса на бензин, в Европе — на дизельное топливо.



«Замедление темпов потребления бензина и дизеля в первом квартале 2019 года является поводом для того, чтобы менее оптимистично оценивать перспективы предстоящего автомобильного сезона», — говорится в материалах ОПЕК.

ОПЕК ожидает, что среднегодовая добыча нефти и конденсата в России в 2019 году составит 11,54 млн баррелей в сутки. Эта оценка на 50 тыс. баррелей превышает предыдущую оценку.



Таким образом, по оценке ОПЕК, Россия в 2019 году нарастит добычу на 1,67% в годовом исчислении.

ОПЕК и другие страны — производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019-го с возможностью пересмотра.