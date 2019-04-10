Число банковских карт, приходящихся на одного россиянина, практически приблизилось к среднеевропейскому — по две карты на одного жителя, сообщила начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ Мария Красенкова.

«Мы видим, что очень быстрыми темпами растут безналичные платежи, в основном карточные, и сейчас уже за прошлый год свыше 56% операций в розничной торговле осуществляется, по нашим данным, безналично. Количество карт приблизилось к среднеевропейскому — практически уже по две карты на жителя», — сказала она в ходе выступления на ПЛАС-форуме.

Кроме того, она отметила, что россияне с удовольствием пользуются мобильными приложениями для оплаты товаров и услуг. С учетом такой тенденции в потребительском поведении, представитель Банка России подчеркнула важность развития Системы быстрых платежей (СБП).



Разработанная регулятором СБП была запущена в феврале этого года, на сегодня в ней 12 участников. СБП позволяет физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода.

Системно значимые банки РФ могут обязать присоединиться к Системе быстрых платежей с 1 сентября 2019 года, банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2020 года.