Семейный финансовый фестиваль — первое в России мероприятие в формате edutainment, направленное на повышение финансовой грамотности всей семьи, состоится 18 мая на площадке РЭУ им. Г. В. Плеханова по адресу: Москва, Стремянный пер., д. 28, с. 1.



Мероприятие запланировано на 11:00 мск и продлится до 18:00. Фестиваль является завершающим мероприятием V Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, ежегодно организуемой Минфином России в рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Фестиваль объединит более 2 500 участников: родителей, детей, воспитателей, педагогов, а также экспертов в различных сферах управления личными финансами. Гости фестиваля смогут узнать, как эффективно управлять семейным и личным бюджетами в существующих условиях.



Участников фестиваля ждут более 80 мероприятий самого различного формата: лекции, мастер-классы, игровые уроки, финансовая игротека, квесты, командные интеллектуальные игры, ярмарка, консультации, шоу-программа и другое. Для детей будут организованы образовательные мастер-классы, викторины и игры, которые помогут проще усвоить принципы и основные понятия мира финансов. Для подростков состоятся мастер-классы и лекции о том, как развивать финансовое мышление, заработать свои первые деньги и куда лучше их вложить. Взрослой аудитории расскажут о личных сбережениях, кредитовании, инвестировании, финансовой безопасности и страховании. Известные эксперты поделятся полезными финансовыми лайфхаками и ценными советами о том, как заводить с детьми разговор о деньгах.

Вход на фестиваль свободный, обязательна предварительная регистрация на сайте .