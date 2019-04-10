Президент Роccии Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Cанкт-Петербурга Алекcандра Беглова о введении cбора для иноcтранных туриcтов в Cанкт-Петербурге в размере 100 рублей в cутки.

«Мы поговорили с Минфином и Минэкономразвития <...> в плане туристического сбора. Это всего-навсего 100 рублей в сутки», — сказал Беглов.

Врио губернатора отметил, что благодаря этому город сможет саккумулировать более 1 млрд рублей и использовать эти средства для реставрации зданий исторического наследия со сложной организацией фасада.

Президент ответил, что против ничего не имеет, и дал распоряжение дорабатывать инициативу.

Беглов сообщил о наличии поручения Минфину и Министерству экономики о рассмотрении вопроса о внесении изменений в Налоговый кодекс для возможности получать сбор с иностранных туристов.