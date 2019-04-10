Центробанк пока не видит оснований для пересмотра своего прогноза по росту ВВП России в 2019 году в сторону повышения, сообщил журналистам глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов.



«Официальный прогноз ЦБ — это диапазон 1,2—1,7%. Поэтому оснований для пересмотра этих границ пока нет. То, что мы наблюдаем, вполне укладывается в прогноз», — сказал он.

Минэкономразвития в обзоре, опубликованном 9 апреля, допустило, что в августе может повысить прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году с 1,3%. Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей национальных проектов, указывают в ведомстве.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что темпы роста экономики России в 2019 году могут превысить ожидаемые правительством 1,3%. Такую вероятность отмечала и первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.