Новые, дополнительные санкции, которые могут быть введены против России, вряд ли коснутся системно значимых банков страны, говорится в отчете международного рейтингового агентства S&P.



«Санкции ограничивают доступ российских компаний и банков к долговым обязательствам на рынке капитала. Хотя дополнительные санкции возможны, наш базовый прогноз предполагает, что они вряд ли будут направлены против системно значимых финансовых институтов», — указывается в сообщении.

Агентство по-прежнему считает, что существующие международные санкции со стороны ЕС, США и других стран будут сохраняться до конца 2019 года и позднее.

«Несмотря на то, что существует некоторая вероятность того, что санкции США в отношении определенных финансовых учреждений могут быть ужесточены, мы считаем, что они вряд ли будут нацелены на системно значимые банки и их влияние на состояние ликвидности банковской системы, вероятно, будет сдержанным», — говорится в документе.

Эксперты указывают, что в последние несколько лет банковский сектор РФ сократил свою зависимость от иностранных заимствований примерно до 8,2% общесистемных обязательств с 23,4% в 2007 году. «Российский банковский сектор, на наш взгляд, менее подвержен рискам, связанным с внешним финансированием, чем развивающиеся рынки, как, например, Турция», — пишут они.

«Мы считаем, что банковский сектор России имеет хорошие возможности для продолжения умеренного и осторожного развития в 2019 году. Мы считаем, что он постепенно приспосабливается к замедлению экономического роста, международным санкциям, более жесткому регулированию и более неопределенной экономической и геополитической среде», — добавляют эксперты.