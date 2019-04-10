«Билайн» (ПАО «ВымпелКом») представляет услугу «Безлимитный Интернет в роуминге» в обновленном дизайне и предлагает 1 Гб скоростного Интернета по 99 рублей, сообщает пресс-служба оператора.

«Первые 100 Мб интернет-трафика в день предоставляются на неограниченной скорости, а после их исчерпания автоматически предоставляется дополнительный пакет 1 Гб на максимальной скорости за 99 рублей», — говорится в сообщении.

Списание платы за услугу происходит только по факту начала использования мобильного Интернета, уточняют в компании. Если первые 100 Мб трафика не израсходованы, то дополнительный пакет не активируется и плата за него не списывается.

До обновления услуги 1 Гб мобильного Интернета за границей предоставлялся в рамках дополнительной услуги «Продли скорости» и стоил 1 500 рублей.

Обновленная услуга «Безлимитный Интернет в роуминге» доступна для подключения с 18 апреля в более чем 100 странах мира. Подключить услугу можно заранее в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+) или сразу по прибытии с помощью специальной команды *110*20171#. Клиент также может отключить дополнительный пакет в случае необходимости, тогда скорость мобильного Интернета составит 128 Мбит/с после исчерпания первых 100 Мб, что достаточно для комфортного просмотра почты, социальных сетей и мессенджеров.

Пока дополнительный пакет скоростного трафика доступен клиентам тарифов предоплатной системы.