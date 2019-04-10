Росгосстрах Банк отменил комиссию за пополнение счета через cервис «Золотая корона — Погашение кредитов», говорится в сообщении кредитной организации.



В салонах «Билайн» и кассах банков — партнеров cервиса «Золотая Корона — Погашение кредитов» комиссионное вознаграждение за пополнение счета и погашение кредита для клиентов Росгосстрах Банка не взимается.

В остальных пунктах сервиса комиссии для клиентов составят: на сайте сервиса — 1%, минимально — 50 рублей, максимально — 1 тыс. рублей, в магазинах «Кари» — 30 рублей, в других пунктах обслуживания сети на всей территории РФ — 1%, минимум 50 рублей.

«Оформление платежа займет не более пяти минут. Средства будут зачислены на счет на следующий рабочий день. При первом обращении клиенту необходимо предъявить паспорт и указать номер счета или номер карты и Ф. И. О. При последующих обращениях помимо паспорта достаточно будет назвать номер мобильного телефона и/или карту-идентификатор, выданную при первом обращении», — говорится в сообщении банка.