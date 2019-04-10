Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье. Об этом в среду ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманный суд 1 апреля вынес постановление о наложении ареста на денежные средства обвиняемого Абызова в сумме более 437 миллионов рублей, находящихся на расчетных счетах. 2 апреля Басманным судом вынесено постановление о наложении ареста на имущество обвиняемого Абызова, а именно: на два земельных участка и два жилых дома, расположенных в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве», — сказала Царева.

Следователь на заседании Мосгорсуда в среду рассказал, что Абызов пытался снять деньги со счетов, но правоохранители не дали ему этого сделать.

Как сообщалось ранее, Абызов задержан 26 марта в Подмосковье. Его обвинили в создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, он и другие фигуранты дела обманули акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», похитив у них 4 млрд рублей. 27 марта суд отправил Абызова под стражу до 25 мая. Свою вину экс-министр не признает.