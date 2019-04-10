Члены комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США на встрече 19—20 марта 2019 года согласились с тем, что с учетом экономической ситуации нет необходимости менять уровень ключевой ставки до конца текущего года. Это следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду, 10 апреля.



ФРС по итогам мартовского заседания ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25—2,5% годовых.

«Большинство участников предположили, что изменение экономического прогноза и рисков прогноза, скорее всего, послужат основанием того, чтобы оставить целевой диапазон ставки неизменным до конца года», — говорится в документе. Некоторые участники также сообщили, что целевой диапазон ставки может быть изменен в любом направлении в зависимости от поступающих экономических данных и других факторов.

Участники встречи отметили и значительную неопределенность, связанную с прогнозами по экономике, включая глобальные экономические и финансовые события. «Ввиду этих неопределенностей… участники в целом согласились с тем, что терпеливый подход к определению будущих корректировок целевого уровня ключевой ставки остается целесообразным», — отмечается в протоколе.

При этом многие участники заседания отметили, что, хотя инфляция была близка к отметке 2% в прошлом году, индикатор все равно не показал более явных признаков укрепления в ответ на позитивную ситуацию на рынке труда и рост номинальной заработной платы, а также краткосрочную поддержку цен за счет увеличения пошлин.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 30 апреля — 1 мая.