Малые негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работающие только с пенсионными резервами и недавно прошедшие акционирование, снова вынуждены существенно увеличить капитал, что связано с вступившими в силу с начала года требованиями по прохождению стресс-тестирования пенсионных резервов, рассказали «Коммерсанту» представители фондов.

В прошлом году они уже увеличили капитал до 150 млн рублей. В соответствии с требованиями законодательства необходимо увеличить капитал до 200 млн рублей к 1 января 2020 года, но сделать это нужно досрочно.

Небольшим НПФ уже сейчас желательно обладать регуляторным капиталом свыше 150 млн рублей. Некоторые из них пополнили капитал: НПФ «Традиция» в прошлом году увеличил собственный капитал на 83 млн рублей, до 233 млн, «Моспромстрой-фонд» в I квартале 2019 года увеличил капитал на 54 млн, до 222 млн.

По словам экспертов, у некоторых НПФ нарушаются регуляторные нормы, им могут быть выписаны предписания. Фондам приходится либо довносить капитал, либо задумываться об уходе с рынка. В Банке России уверяют, что если стресс-тест не был пройден только по причине недостатка капитала, необходимого с 2020 года, то и предписание, выданное фонду, надо будет исполнить лишь к 1 января 2020 года. Вместе с тем, как отметили в ЦБ, регуляторных послаблений по минимальному размеру собственных средств не планируется.