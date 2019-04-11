Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в четверг, что 27 стран ЕС и Британия договорились о «гибком» продлении максимальной отсрочки Brexit до конца октября этого года.

«27 стран ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти наилучшее возможное решение», — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.

Лидеры 27 стран ЕС согласовали в четверг решение о предоставлении Лондону отсрочки по Brexit максимально до 31 октября.

«В течение этого времени Британия может ратифицировать соглашение, в результате чего продление завершится. Она также может пересмотреть всю стратегию Brexit. Это может принести изменения в политическую декларацию о будущих отношениях, но не в сам договор о выходе. До окончания этого периода у Британии все еще будет возможность отозвать процедуры по статье 50 (о выходе из ЕС. — Прим. ред.) и отменить Brexit», — заявил Туск журналистам по итогам саммита.

«Это продление гибко настолько, насколько я рассчитывал, но немного короче, чем я надеялся, но этого все еще достаточно, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не растрачивайте это время», — добавил он, обращаясь к Лондону.