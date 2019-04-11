Сбербанк может получить 51% разработчика систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку, а также 10% в ЦРТ получит венчурный фонд Digital Horizon, инвестирующий в высокотехнологические b2b-проекты в Европе, России и Израиле, сообщают «Ведомости» , ссылаясь на источники.

Впервые о том, что Сбербанк заинтересован в покупке ЦРТ, писало Reuters в октябре прошлого года, обозначив, по словам своих источников, сумму сделки около 5 млрд рублей.

Собеседник «Ведомостей», близкий к организаторам сделки, подтвердил, что такая оценка всей компании используется сейчас при подготовке соглашения, а сотрудник другой компании на рынке биометрических технологий оценил ЦРТ существенно выше, поскольку компания присутствует на международном рынке.

По словам экспертов, сделка Сбербанка и ЦРТ, если состоится, положительно скажется на развитии технологий ЦРТ и, следовательно, поспособствует развитию всех систем, где эти технологии используются, а среди возможностей по распознаванию ЦРТ потенциально может дать Сбербанку перспективные технологии перевода речи в текст (speech-to-text) и основу для создания голосового помощника.

Представители Сбербанка, Газпромбанка, ЦРТ и Digital Horizon отказались от комментариев.