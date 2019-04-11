Банк «Ренессанс Кредит» ввел вклад «Ренессанс Специальный на 181 день». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Доходность составит 7,6% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
«Автопролонгация договора осуществляется на условиях вклада «Ренессанс Доходный». Оформить депозит можно как в отделениях банка, так и через интернет- или мобильный банк», — прокомментировала эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.