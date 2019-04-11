Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Кроссинвестбанке, 11 апреля подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с двух бывших топ-менеджеров кредитной организации в размере почти 5,344 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано на сайте АСВ.

Как следует из релиза, указанную сумму агентство требует с бывшего председателя правления банка Андрея Алькемы, который также был одним из совладельцев кредитной организации, и с входившей в правление Елены Пустовлевой.

«В ходе конкурсного производства установлено, что руководители банка совершали действия по формированию активов банка технической ссудной и дебиторской задолженностью, ненадлежащим образом организовали систему управления, в результате чего банку причинен ущерб», — поясняют в АСВ.

Лицензия у Кроссинвестбанка была отозвана ровно три года назад — 11 апреля 2016-го. Центробанк тогда указывал, что «при неудовлетворительном качестве активов Кроссинвестбанк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». Кроме того, банк не соблюдал требования «антиотмывочного» законодательства и был вовлечен в проведение сомнительных операций.



Вскоре после отзыва лицензии также выяснилось, что банк не учел на балансе вклады на 3,5 млрд рублей. АСВ тогда разъяснило вкладчикам, которые были не согласны с размером возмещения либо не включены в реестр, их порядок действий, а впоследствии представило данные о восстановлении большей части обязательств банка перед такими клиентами.